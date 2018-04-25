Ученые МГУ нашли семена культурных растений в захоронениях древних кочевников

Ученые МГУ в составе международного научного коллектива исследовали захоронения бронзового века на границе Калмыкии и Ставропольского края. Исследователи обнаружили следы одомашненного ячменя на стенках сосудов, который они, вероятно, выменивали у народов предгорий Кавказа. Статья специалистов опубликована в журнале Vegetation History and Archaeobotany. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Обследованные захоронения располагаются вдоль реки Восточный Маныч, протекающей по территории Ставропольского края и Калмыкии. В этом регионе жили кочевники-скотоводы, которые перемещались между предгорьями Кавказа и долинами Волги и Дона. На стенках посуды и ритуальных сосудов, находившихся на дне курганов, были обнаружены обугленные остатки диких растений, в том числе амаранта и воробейника.

Примеры сосудов, найденных в захоронениях Изображение: Наталья Шишлина

Ученые определили, какие дикие и культурные растения местные жители того времени использовали в пищу или в ритуальных целях. Исследователи использовали радиоуглеродный и фитолитный анализ. Радиоуглеродный анализ позволяет по соотношению различных изотопов углерода в образцах определить их возраст. Фитолитный анализ заключается в изучении фитолитов — частицы кремния, которые накапливаются в растениях. Тем самым можно определить, какие растения встречались в этом районе тысячи лет назад.

Оказалось, что на стенках сосудов находились остатки злаковых растений, определенных как ячмень. Согласно результатам радиоуглеродного датирования, он использовался в погребальных обрядах местными степными сообществами. Кроме того, были найдены следы растений семейства астровые, а также полыни, хвойника и других видов, характерных для этих мест. В двух сосудах ученые обнаружили остатки окультуренных растений, родственных современным просу, пшенице и ячменю.

Большая часть растений, входивших в рацион людей катакомбной культуры, не была окультурена. Исключение составляет ячмень. На Кавказе его начали выращивать в конце VI – начале V тысячелетия до нашей эры, в степях же он появился около 2500 лет до нашей эры. По мнению ученых, ячмень был получен в результате обмена с населением предгорий Кавказа.

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