Ученые МГУ заткнули протечку

Ученые МГУ выяснили, что яд паука Heriaeus melloteei может стать основой препаратов для лечения гипокалиемического периодического паралича. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Гипокалиемический паралич является наследственным заболеванием, который вызван протечками ионов в натриевых каналах NaV1.4 в клетках скелетных мышц. Поскольку ионы участвуют в возбуждении мышечных клеток, последние перестают адекватно отвечать на сигналы со стороны нервной системы. В результате развивается слабость вплоть до паралича. Сами «утечки» вызваны повреждением каналов из-за мутаций генов, кодирующих соответствующие белки.

Исследователи определили, что токсин из яда паука-краба может функционировать как блокатор протечек, фиксируя потенциал-чувствительный участок NaV1.4. Для этого ученые изучили причины неправильной работы натриевого канала с помощью методов генной и белковой инженерии, электрофизиологии, ЯМР-спектроскопии и компьютерного моделирования.

«Открытие подобного действия токсина позволяет надеяться, что можно создать эффективные препараты для лечения больных гипокалиемическим параличом и другими сходными недугами», — заключает Александр Василевский, кандидат химических наук, преподаватель МГУ и заведующий лабораторией в ИБХ РАН.

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