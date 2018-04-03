В МГУ посмотрели на струю из дыры

Ученые МГУ, МФТИ и ФИАН, а также их зарубежные коллеги выяснили, что струи плазмы (джеты) формируются в аккреционном диске, а не в эргосфере черных дыр. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Астрономы изучили радиогалактику 3C84 (Персей А или NGC 1275), в центре которой находится черная дыра массой в миллиарды Солнц. Из центра 3C84 вдоль оси вращения аккреционного диска вырываются два джета, направленные в противоположные стороны. В рамках модели Блэнфорда — Знаека струи плазмы формируются в эргосфере — примыкающей к черной дыре области, в которой объекты обречены упасть на горизонт событий, если не будут двигаться по определенной траектории.

Изображение: Paul Boven

Ученые с помощью российского радиотелескопа «РадиоАстрон» и 29 других телескопов по всему земному шару детально изучили джет в радиогалактике и определили его ширину у места зарождения. Оказалось, что по мере приближения к горизонту событий струя плазмы становится толще и достигает 250 гравитационных радиусов в поперечнике (один гравитационный радиус равен радиусу горизонта событий).

Это значит, что ширина джета слишком большая, чтобы уместиться в пределах эргосферы. Тем самым подтверждается модель Блэнфорда — Пэйна, согласно которой струи формируются в аккреционном диске.

Аккреционным диском называют спиральную структуру, которая возникает в результате падения материала на массивное тело. При этом из-за силы трения вещество диска разогревается, в результате чего последний начинает испускать электромагнитное излучение.

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