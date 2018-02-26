В МГУ разобрались со спутанными пучками

Ученые МГУ разработали метод, позволяющий создавать два пучка спутанных фотонов и измерять задержку между ними. Такой подход может быть использован в высокоточных измерениях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Физикам с 1966 года известен эффект параметрического рассеивания света, когда попадающий в кристалл единичный фотон расщепляется на два других фотона, представляющих собой связанную квантовую систему (бифотон). Сумма частот полученных фотонов равна первоначальной частоте, при этом частицы являются спутанными. При этом измерение поляризации одного фотона изменяет поляризацию другого.

Исследователям с помощью кристалла ниобата лития удалось сформировать два коррелированных пучка света, которые летели параллельно друг другу. Ученые заставили один пучок света задержаться, проходя дополнительный путь. После этого фотоны попадали во второй кристалл, где происходило сложение частот. В результате был получен узкий пик в сигнале суммарной частоты шириной в 90 фемтосекунд (10-15).

Таким образом, был зарегистрирован почти минимально возможный сдвиг между пучками спутанных фотонов. По мнению ученых, в будущем будет возможно еще сильнее уменьшить эту величину. По регистрации сдвига можно определить вмешательство злоумышленников в гипотетический канал связи, осуществляемый через коррелированные частицы.

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