В МГУ перекрасили золото в синий цвет

Ученые МГУ использовали наночастицы золота, меняющие окрас с рубинового на синий, для обнаружения аминокислоты цистеина, который является компонентом многих лекарств. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для определения содержания цистеина в растворе обычно используют люминесцентный метод, который требует дорогого оборудования. Чтобы решить эту проблему, исследователи предложили использовать свойство золотых наночастиц изменять свою окраску при объединении в крупные образования. Это происходит в присутствие различных ионов металлов, анионов и органических соединений, в том числе цистеина.

Изменения в окрасе раствора можно зарегистрировать с помощью спектрофотометра или невооруженным взглядом. Реакция протекает в течение двух-трех минут.

Цистеин — аминокислота, которая входит в состав кератинов. Она содержится в ногтях, волосах и перьях, способствует обезвреживанию токсических веществ, является антиоксидантом и защищает организм от рентгеновского излучения. Ее используют в качестве компонента лекарств и пищевых добавок. Кроме того, ее повышенное содержание в крови указывает на патологии сердечно-сосудистой системы и болезни Альцгеймера.

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