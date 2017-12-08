В МГУ посмотрели на загадочные щупальца

Ученые МГУ доказали родство между тремя типами животных — форонидами, брахиоподами и мшанками. Ранее специалисты опровергали принадлежность этих организмов к одной группе. Даже общий для данных животных орган — напоминающий щупальце лофофор — у каждого типа имел отличия. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Форониды (Phoronida) — беспозвоночные животные, чье червеобразное тело защищено хитиновой трубкой, из переднего конца которой выглядывает щупальце — лофофор. Этот орган также имеют плеченогие (брахиоподы) и мшанки. Все эти животные традиционно объединялись в группу Lophophorata, однако анатомия у них разная. Форониды похожи на кольчатых червей, мшанки напоминают коралловые полипы, а брахиоподы — двустворчатых моллюсков. Лофофоры у одних представляют собой венчик щупалец, а у других щупальца расположены в виде подковы или по спирали.

Родство этих животных в последние годы было поставлено под сомнение. Оказалось, что геномы мшанок несколько отличались от геномов форонид и брахиопод, что указывало на то, что этот тип не является близким родственником двух других. Однако биологи не знали, к какой группе в таком случае отнести мшанок.

Российские ученые исследовали нервную систему взрослых форонид и их лофофоры с помощью просвечивающей электронной микроскопии, иммуноцитохимии и лазерной конфокальной микроскопии. Анализ строения лофофоров у всех трех типов животных показал, что у форонид, брахиопод и мшанок лофофоры развились от одной предковой формы.