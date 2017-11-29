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В МГУ занялись каннибализмом

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Биологи МГУ изучили энтоз — процесс клеточного каннибализма, при котором одна клетка переваривается внутри другой. Этот механизм может помочь в борьбе с раком, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

При энтозе опухолевые клетки могут поглощать как себе подобные, так и здоровые клетки. У поглощающей клетки образуется вырост плазматической мембраны, который «накрывает» внедряющуюся клетку. Последняя оказывается внутри энтозной вакуоли, где удерживается с помощью специализированных контактов — десмосом. Энтозная вакуоль сливается с лизосомами — органеллами, которые занимаются «перевариванием» биополимеров и других веществ.

Ученые выделили пять стадий энтоза, при которых меняются форма и состояние цитоплазмы клеток. Исследователи также показали, что в клеточном каннибализме важную роль играет аппарат Гольджи, микротрубочки цитоскелета и актиновые микрофиламенты. Разрушение этих трех компонентов препятствует внедрению одной клетки в другую, но не останавливает «переваривание».

В ходе работы специалисты изучили энтоз у раковых клеток эпидермоидной карциномы и аденокарциномы человека. Авторы отмечают, что они продолжают исследовать клеточный каннибализм при ряде химиотерапевтических воздействий. Это позволит в будущем учитывать вклад энтоза в процессы усиления опухолевой прогрессии и в развитие резистентности опухолевых клеток к химиотерапевтическим препаратам.


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