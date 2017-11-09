Наука и техника
 

В МГУ нашли марсиан

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Биологи МГУ выяснили, что на Марсе, вероятно, обитают микроорганизмы, подобные тем, что живут на Земле в арктических регионах. К такому выводу ученые пришли, смоделировав климатические условия на Красной планете с помощью повышенного радиационного фона в сочетании с низкими температурами. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе эксперимента исследователи оценили воздействие экстремальной среды (высокие дозы гамма-излучения, низкое давление, низкая температура) на микробные сообщества древних арктических мерзлых осадочных пород. Для этого была использована специально разработанная климатическая камера, в которую также поместили культивируемые на питательных средах микроорганизмы и метаболически активные клетки архей.

Результаты показали, что облучение привело к снижению количества культивируемых бактерий в 10 раз и увеличению количества архей в три раза. Уменьшение числа микроорганизмов было вызвано не гибелью, а изменением их физиологического состояния. Также изменилась структура микробного сообщества. Например, актинобактерии рода Arthrobacter после воздействия гамма-излучения стали преобладать в пробах.

Ученые полагают, что микроорганизмы, подобные Arthrobacter, способны обитать на Марсе. С учетом интенсивности излучения в реголите микробы могут выживать на поверхности Красной планеты в течение не менее 1-2 миллионов лет, а на глубине пяти метров — до 20 миллионов лет.

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