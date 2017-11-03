В МГУ расскажут о проблемах усреднения

Портал «Индикaтop» в прямом эфире покажет семинар Института математических исследований сложных систем МГУ из цикла «Время, хаос и математические проблемы». Мероприятие будет посвящено современным проблемам теории усреднения.

Доклад прочитает профессор Университета штата Пенсильвания Леонид Берлянд. Фундаментальные результаты математической теории усреднения были получены для дифференциальных уравнений в частных производных с быстро меняющимися коэффициентами или в областях со сложной границей.

В рамках семинара ведущие ученые из МГУ, других университетов и стран читают доклады, посвященные актуальным проблемам математики. Руководит семинаром ректор университета Виктор Садовничий. Он пройдет в главном здании МГУ и начнется 3 ноября в 15:00.