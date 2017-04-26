«Индикaтop» покажет семинар MГУ про «Ноев ковчег»

Портал «Индикaтop» в прямом эфире покажет семинар Института математических исследований сложных систем МГУ из цикла «Время, хаос и математические проблемы». Мероприятие будет посвящено математическим аспектам проекта «Ноев ковчег».

Доклад прочитают ведущий научный сотрудник биологического факультета MГУ, научный руководитель проекта «Ноев ковчег» Петр Каменский, сотрудники Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского MГУ Андрей Головин, Владимир Алешин, Михаил Никитин и сотрудник Научно-исследовательского вычислительного центра MГУ Алексей Сулимов.

Семинар пройдет 26 апреля 2017 года в 18:30 в главном здании МГУ в аудитории 14-08.

Проект по созданию национального банка-депозитария живых систем был запущен в 2015 году при поддержке РНФ. Над проектом совместно трудятся 10 факультетов, а их деятельность разбита на 5 направлений: «Животные», «Растения», «Микроорганизмы и грибы», «Биоматериал человека» и «Биологическая информация».