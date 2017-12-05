В МГУ погнули иглы

Физики МГУ выяснили, что игольчатые алмазные кристаллиты способны деформироваться под действием электрического поля. Этот эффект, при котором изменяется окраска минерала, может быть использован для создания датчиков электрического поля и других квантово-оптических устройств. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Алмазные микроиголки получают в составе пленок, образующихся в ходе газофазного химического осаждения из смеси метана и водорода. Лишний материал затем удаляется при нагреве до определенной температуры. В кристаллитах возникают центры окраски — структурные дефекты, влияющие на поглощение света и люминесценцию.

В ходе исследования алмазные иглы крепили к электроду, размещенному в камере с вакуумом. К электроду прикладывалось высокое напряжение, что вызывало электрическую поляризацию кристаллита. Как следствие, возникала механическая сила, растягивающая кристалл и деформирующая его структуру.

«При этом деформируется и структура отдельных центров окраски, — объяснили авторы исследования. — А вместе со структурой меняются их квантово-оптические характеристики».

Ученые облучали образцы лазерами и регистрировали их люминесценцию — свечение, происходящее после поглощения веществом энергии возбуждения. Оказалось, что в зависимости от силы растяжения линии люминесценции изменяют свою форму и энергию. Детекторы, принцип действия которых основывается на этом эффекте, могут использоваться для измерения полей, генерируемых биологическими молекулами (ДНК, РНК).