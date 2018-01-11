В МГУ поймали волну и испытали детский восторг

Ученые МГУ создали магнитный волновод, который способен запирать нейтроны в узком пространстве. По словам Юрия Хайдукова, одного из авторов работы, физики буквально испытали детский восторг оттого, что им удалось поймать частицы с помощью поля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Принцип работы волноводов основан на концентрации электромагнитного излучения между двумя стенками. Нейтронные волноводы, или резонаторы, содержат два слоя, отражающие нейтроны, между которыми находится прозрачная среда. Внутри резонатора плотность частиц увеличивается, подобно звуку в помещении с хорошей акустикой.

Исследователи предложили использовать в качестве стенок магнитное поле, поскольку нейтрон обладает спином — квантовой характеристикой, позволяющей отражаться от него. При этом для частиц со спином, направленным вверх, отражающая способность будет выше, чем для нейтронов со спином «вниз». На непроницаемую для частиц подложку поместили три слоя, при этом второй слой сверху (имеющий магнитный момент) отражает нейтроны со спином «вверх», а нейтроны с противоположной характеристикой запираются в поле.

«Мы планируем использовать данный эффект для вполне конкретных исследований в области спинтроники, включая такие ее новые направления, как оксидная и сверхпроводящая», — говорит Хайдуков.

Подобное резонансное усиление можно применить во многих областях, в том числе для создания электронных устройств, работа которых основана не на заряде частиц-переносчиков, а на их квантовом состоянии.

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