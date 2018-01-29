В МГУ распознали сигналы из космоса

Физики МГУ разработали алгоритм для обработки сигналов от космических радаров, который лучше борется с помехами, чем его аналоги. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новый пакет компьютерных программ CLUtter SIMulator предназначен для анализа данных, поступающих со спутников-георадаров, которые исследуют поверхность Земли и других планет. Космические аппараты посылают в сторону исследуемой планеты электромагнитное излучение, а затем обрабатывают отраженные сигналы, что позволяет определить рельеф поверхности. Однако при этом неизбежно возникают шумы — помехи в сигнале.

Для создания алгоритма использовались технологии параллельных расчетов на высокопроизводительных вычислительных системах «Ломоносов» и «Чебышев». Это позволило ученым смоделировать ионосферу — слой атмосферы, в котором происходит распад молекул на положительные и отрицательные ионы. На заряженных частицах идет рассеивание электромагнитных волн. Алгоритм помогает учитывать помехи, возникающие из-за искажения сигналов.

CLUtter SIMulator испытали на топографических данных аппарата Mars Global Surveyor — автоматической межпланетной станции, используемой для исследования марсианской поверхности. Алгоритм позволил смоделировать радарограммы, учитывающие влияние ионосферы, которые соответствовали тем, что были получены спутником Mars Express.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!