В МГУ изучили рецепторы смерти

Ученые МГУ раскрыли механизмы уничтожения клеток при участии белка Fas-лиганд. Оказалось, что последний должен связываться с белком кавеолином. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что Fas-лиганд запускает запрограммированную клеточную гибель. При этом он реагирует с «рецепторами смерти», расположенными на поверхности мембраны. В результате запускается каскад разрушительных реакций, заканчивающихся апоптозом — распадом клетки на отдельные части.

Fas-лиганды могут входить в состав мембраны, пронизывая ее насквозь. В этом случае можно выделить внеклеточную, внутриклеточную и погруженную в толщу мембраны части. Внеклеточный фрагмент отвечает за узнавание рецептора, а внутриклеточный участвует в сигнальных процессах, а также в перемещении лиганда в состав рафтов, сформированных молекулами холестерина вокруг белка кавеолина.

Расшифровка аминокислотной последовательности Fas-лиганда помогла выявить наличие участков, избирательно связывающихся с кавеолином. Оказалось, что, если удалить из лиганда участки связывания с кавеолином, то значительно снижается токсичность белка. Таким образом, связь кавеолина с Fas-лигандом подавляет развитие опухоли, заставляя злокачественные клетки самоуничтожаться в процессе апоптоза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



