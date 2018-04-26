Ученые МГУ объяснили живучесть вирусов

Ученые МГУ совместно с российскими коллегами изучили способы поддержания жизнеспособности РНК-содержащих вирусов и механизмы, которые позволяют им избавляться от нежелательных мутаций. Исследование опубликовано в журнале Microbiology and Molecular Biology Reviews. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Работа ученых представляет собой обзор исследований, посвященных консервативности и изменчивости геномов вирусов, хранящих свой генетический материал в виде молекул РНК. Авторы попытались сопоставить ранее разрозненные факты и сформулировать общие закономерности, объясняющие устойчивость геномов и одновременно их способность быстро изменяться и закреплять полезные мутации.

Сосуществование групп вирусов с различающимися геномами помогает выжить популяции в целом: при резком изменении условий (например, когда вырабатывается иммунитет или человек начинает принимать противовирусные препараты) выживут вирусы, случайно уже имеющие нужные признаки. Таким образом, популяция слабых (то есть плохо приспособленных к нынешним условиям) вирусов имеет хорошие шансы выжить, если условия резко изменятся.

Устойчивость геномов такова, что они остаются практически идентичными даже у вирусов, которые выращивались в течение 30 лет в разных странах. Если в геноме все же произошли нежелательные изменения, то у вируса есть два способа вернуть жизнеспособность на прежний уровень. Первый — «починить» поврежденный элемент, второй — изменить другой участок так, чтобы компенсировать нарушение. Результаты работы этих механизмов закрепляются в ходе естественного отбора.

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