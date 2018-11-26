Путин отправит Госсовет заседать в регионах

Президиум Госсовета проведет отдельные заседания по каждому из 12 национальных проектов, многие из которых пройдут в регионах. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Ранее в Крыму прошло двухдневное расширенное заседание президиума Госсовета, в ходе которого представители кабинета министров и регионов обсуждали приоритетные задачи, а итоговую дискуссию возглавил президент Владимир Путин.

«Президент принял решение, что по такому принципу президиумы Госсовета теперь будут проходить по отдельным направлениям, — рассказал Кириенко. — Дальше президент планирует в таком же формате диалога и совместной работы губернаторов, министров, вице-премьеров проводить президиумы Госсовета по каждому из направлений каждого национального проекта». Как подчеркнул глава администрации президента, «многие из заседаний будут проходить с выездом в регионы».

Рабочие группы президиума Госсовета начнут работу на постоянной основе, к ним добавятся дополнительные группы по отраслям экономики, добавил он.

Согласно майскому указу президента, в России должны быть разработаны и скорректированы национальные проекты по 12 направлениям, среди которых, в частности, есть демография, здравоохранение, цифровая экономика и экология.

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