Большинство медиков-«целевиков» остались работать в своих больницах

Более 90 процентов российских медиков, получивших высшее образование благодаря системе целевого набора, продолжают работать в больницах, которые направляли их в вуз. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, передает ТАСС.

Он объяснил, что целевая подготовка специалистов начинается с заключения договора между абитуриентом и региональным Минздравом или медицинской организацией или другим заказчиком целевой подготовки. По окончании обучения медик обязуется отработать не менее трех лет в том или ином населенном пункте. «Сегодня эффективность целевого набора — то есть доля людей, которые выполнили все условия и остались работать в том же учреждении после завершения договора, — превышает 90 процентов. Это очень много», — отметил Салагай.

Он также напомнил, что система целевого набора вводилась для решения вопроса с распределением кадров в регионы. Она фактически заменила систему распределения, которая действовала в советское время.

Кроме того, по его словам, «уже несколько лет проблема ликвидации дисбаланса кадров в первичном звене стала одной из принципиальных задач министерства здравоохранения». Так, объем целевой подготовки составил более 50 процентов. «Мы можем говорить, что система целевой подготовки эффективно решает проблемы кадрового дисбаланса. Поэтому с профессиональным сообществом, с вузами эту систему будем развивать», — заключил Салагай.

Согласно материалам национального проекта «Здравоохранение», одной из его задач является обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Бюджет проекта составил 1725,8 миллиардов рублей. Среди задач нацпроекта — укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих амбулаторную помощь, а также должностей среднего медперсонала.

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