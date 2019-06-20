Президент России Владимир Путин раскритиковал систему обеспечения населения жизненно важными лекарствами. Об этом он заявил в четверг, 20 июня, в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

Глава государства напомнил, что обеспечение граждан медикаментами финансируется из двух источников: федерального и регионального. Федеральные деньги полностью перечислены в регионы. Однако в некоторых субъектах система не налажена: аукционы проводятся не вовремя.

По словам бывает так, что склады завалены лекарствами, а до потребителя они не доходят, так как не налажен обмен информацией. Путин потребовал исправить работу этих процессов в региональном звене.

«Мы в два раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии, ее мы вывели в отдельное направление в рамках нацпроекта здравоохранения», — заявил президент.

Он также указал на то, что в некоторых регионах сокращают список, по которому закупаются лекарства.

«Часть жизненно важных препаратов закупается в регионах, но, к сожалению, только в семи из них — по полному списку, во всех остальных список этих жизненно важных и необходимых лекарств сокращается, просто не закупается. Здесь, наверное, много причин, но руководителям регионов я хотел бы сказать это особо: они должны понимать, в чем и где находятся приоритеты», — подчеркнул Путин.

Прямая линия с президентом началась 20 июня после полудня по московскому времени. Ранее большинство россиян (77 процентов) выразило интерес к выступлению Путина и его ответам на вопросы. Еще 22 процента ответили «скорее не интересно», 1 процент — затруднились ответить.

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