В России обнаружили массовые нарушения при выдаче льготных лекарств

Росздравнадзор обнаружил массовые нарушения, связанные с выдачей льготных лекарственных препаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

Нарушения при отпуске льготных лекарств были выявлены в 16 регионах страны, среди которых Брянская, Воронежская, Орловская, Рязанская, Самарская, Ульяновская и Кемеровская области, республики Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Крым, Мордовия и Хакасия, а также Краснодарский край.

В девяти регионах жители не могли вовремя получить положенные препараты, поскольку лекарства были закуплены с опозданием. В Адыгее, Чечне, а также в Орловской, Самарской и Ярославской областях пациентам не выписывали лекарства при наличии медицинских показаний. Также в нескольких регионах местные органы здравоохранения не контролировали должным образом использование закупленных лекарств и потребность населения в медикаментах.

В Росздравнадзоре пообещали, что после проведения проверок ситуация с обеспечением льготными лекарствами улучшится. Ведомство направило результаты проверок в прокуратуру.

В октябре 2018 года 28-летняя жительница Саратова умерла из-за нехватки льготных лекарств. Она страдала сахарным диабетом и не получала положенные медикаменты в течение пяти месяцев. Врачи не выписали ей льготные рецепты, поскольку препаратов не было в аптеках в необходимом количестве.

Тогда же стало известно о тотальной нехватке льготных лекарств в больницах и аптеках по всей стране. 68 процентов российских врачей рассказали о случаях, когда пациентам не выписывали льготный рецепт из-за отсутствия необходимого лекарства в аптеках.

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