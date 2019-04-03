Власти Подмосковья отчитались об обеспечении детей лекарствами

Льготными лекарствами с начала года обеспечены более 25 тысяч подмосковных детей, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 3 апреля.

«Всего в минувшем году нуждающиеся в лекарственном обеспечении дети получили более 120 тысяч упаковок лекарственных препаратов, закупленных за счет бюджетных средств. Это лекарства, предназначенные для лечения как хронических заболеваний, так и острых сезонных — гриппа, ОРВИ», — рассказал он.

По словам министра, в настоящее время на складе хранится запас льготных препаратов на общую сумму 244 миллиона рублей. Он отметил, что лекарственные средства могут быть выделены в экстренном порядке.

Накануне губернатор Андрей Воробьев поручили усилить работу по информированию жителей о праве отдельных категорий граждан на лекарственное обеспечение. Он отметил, что не все жители региона знают о своем праве на льготы. Ранее глава региона сообщил, что специалисты профильного ведомства работают над повышением доступности различных соцуслуг, предоставляемых в регионе. В частности, соцслужбы стали активнее взаимодействовать с волонтерами, добавил он.