Власти Подмосковья рассказали о ситуации с льготными лекарствами

Более 2,6 миллиона рецептов для льготных категорий граждан было выписано с начала года в Подмосковье, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 5 октября.

«Обеспечение жителей Подмосковья льготными препаратами — одна из наших приоритетных задач. Сегодня в Московской области проживает порядка 680 тысяч человек, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение», — рассказал он.

Министр подчеркнул, что все возникающие по лекарственному обеспечению вопросы удается решать в рабочем порядке. Медикаменты реализуют 326 аптечных пунктов, некоторые из них работают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что при необходимости льготникам лекарственные препараты доставляют на дом социальные работники. Эта услуга востребована у ветеранов войны, говорится на сайте регионального правительства. На данный момент в регионе нет дефицита льготных лекарственных средств, отмечается в сообщении.