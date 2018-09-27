Власти Подмосковья рассказали о популярности социальных услуг

Более 200 тысяч подмосковных жителей воспользовались социальными услугами с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 27 сентября.

Она напомнила, что с прошлого года в регионе работает мобильное приложение «Мобильный центр социальных услуг».

«Через приложение жители Подмосковья могут заказать социальное такси, оформить заявку на технические средства реабилитации, выбрать сиделку или получить волонтерскую помощь», — пояснила Забралова.

В мае сообщалось, что около 200 ветеранов-льготников получили на дом порядка пяти тысяч лекарств. Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков отметил, что популярность услуги растет. Ей также могут воспользоваться одинокие, пожилые и маломобильные граждане.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что социальная помощь в регионе недолжная быть редким явлением. По его мнение, необходимо развивать институты, которые поддерживают незащищенные слои населения. Глава региона подчеркнул, что власти намерены повышать качество социальных услуг.

Сегодня в сфере социального обслуживания функционируют 154 учреждения.