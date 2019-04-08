Региональные власти отказались закупать лекарства для россиян с ВИЧ

За последний год число российских регионов, не участвовавших в закупках антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ, увеличилось почти в полтора раза. Если в 2017 году таких субъектов был 21, то в 2018-м — уже 35, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад проекта «Коалиция по готовности к лечению», который занимается мониторингом закупок лекарств.

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По информации «Коалиции», в 2018 году в стране было закуплено медикаментов примерно для 384 тысяч ВИЧ-инфицированных. 24,5 тысячи годовых курсов куплены за счет регионов — это менее 7 процентов от общего их количества. При этом объем региональных закупок в прошлом году упал на 6 процентов по сравнению с годом ранее, когда в сумме российские субъекты потратили на терапию 3,2 миллиарда рублей.

«Даже в тех регионах, где аукционы были объявлены, объемы закупки могли быть очень незначительными. Действительно существенные суммы на закупку антиретровирусных препаратов выделяются лишь в нескольких регионах», — цитирует «Ъ» выдержки из доклада. В то же время 40 процентов от затрат регионов взяла на себя Москва.

Издание отмечает, что закупки антиретровирусных лекарств проводятся централизованно, но регионы также должны в них участвовать. Это помогает обеспечить препаратами большее число людей и предотвратить перебои с их выдачей.

В 2018 году Минздрав потратил на покупку антиретровирусной терапии 20,5 миллиарда рублей, в 2017-м — 21,3 миллиарда.

В начале апреля стало известно, что в России насчитывается более миллиона людей с ВИЧ. Лидерами по числу инфицированных стали Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Самарская и Оренбургская области. По всей стране лечение получали только 42,4 процента от всех нуждающихся в нем. По данным сайта «Перебои.ру», за 2018 год из 51 региона поступило 294 сообщения о проблемах с обеспечением ВИЧ-инфицированных лекарствами и средствами диагностики.

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