Россиянам с ВИЧ официально разрешат усыновлять детей

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, разрешающий россиянам с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей, брать их под опеку и в патронатные семьи, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Предполагается, что закон позволит судам руководствоваться интересами детей, которые уже проживают с потенциальным усыновителем, и отступить от нормы Семейного кодекса России, который запрещает усыновление людям с заболеваниями, определенными в постановлении правительства. В частности, туда входят заболевания и травмы, приведшие к инвалидности первой группы, туберкулез, онкологические заболевания III и IV стадий, ВИЧ и гепатит С.

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В декабре 2018 года с жалобой в Конституционный суд обратилась семейная пара, воспитывающая трехлетнего сына. В 2012-м у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где заразилась ВИЧ и гепатитом С. Выносить ребенка она больше не могла, поэтому супруги решились на искусственное оплодотворение. Их сына родила другая женщина, но, когда заявительница попыталась его усыновить, ей отказали. Конституционный суд признал такой запрет незаконным.

В августе министр просвещения Ольга Васильева заявила, что отрицательно относится к разрешению усыновлять детей ВИЧ-положительным родителям. «Я вам скажу честно: я далека от идеи этой», — призналась она.

По данным ВОЗ, Россия занимает первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди европейских стран. В 2017 году вирус нашли у 104 тысяч россиян. В настоящий момент, по разным подсчетам, в стране проживают около 1,3-1,5 миллиона человек с ВИЧ.

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