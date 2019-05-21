Россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновлять детей. Об этом сообщает ТАСС. Документ разработан согласно постановлению Конституционного суда от 20 июня 2018 года.

В кабмине отметили, что усыновление ребенка, уже живущего в семье гражданина с заболеванием, дает возможность юридически оформить отношения родителя и ребенка без риска для здоровья несовершеннолетнего.

Закон позволит также отступить от нормы Семейного кодекса России, который запрещает усыновление людям с заболеваниями. Согласно законодательству, помимо ВИЧ и гепатита C, в перечень входят заболевания и травмы, приведшие к инвалидности первой группы, туберкулез и онкологические заболевания III и IV стадий.

В мае сообщалось, что в России 25 процентов ВИЧ-положительных жителей не знают о своем заболевании. Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, первым шагом к лечению ВИЧ является ранняя диагностика.

По данным ВОЗ, Россия занимает первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди европейских стран. В 2017 году вирус нашли у 104 тысяч россиян. В настоящий момент, по разным подсчетам, в стране проживают около 1,3-1,5 миллиона человек с ВИЧ.

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