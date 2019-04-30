В России захотели запретить недостоверную информацию о ВИЧ

Министерство здравоохранения России предложило запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ-инфекции. Законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

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В частности, под запрет попадут неверные сведения о влиянии болезни на здоровье, а также призывы к отказу от ее диагностики, профилактики и лечения. Помимо этого, недостоверной информацией будет считаться отрицание существования инфекции, связи между ВИЧ-инфекцией и синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД), а также путей лечения и профилактики, соответствующих нормам законодательства.

В апреле сообщалось, что в конце 2018 года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек. Наиболее пораженными вирусом регионами исследователи признали Кемеровскую, Иркутскую, Свердловскую, Самарскую и Оренбургскую области.

ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Он поражает клетки иммунной системы, в результате чего ее работа угнетается, а позже развивается СПИД.

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