Россиян накажут за травлю приемного ребенка с ВИЧ

Следственное управление Следственного комитета (СК) по Новосибирской области проверило сообщение о дискриминации семьи из Искитима, взявшей приемного ребенка с ВИЧ из детского дома, и возбудило уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Следствие выяснило, что в конце июля 2018 года человек, личность которого пока не установлена, рассказал знакомым приемных родителей, что у их семилетнего сына вирус иммунодефицита. Таким образом этот неизвестный распространил личную тайну несовершеннолетнего.

«В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — добавили в СК.

Ранее издание «Тайга.инфо» сообщило о семейной паре из Искитима, которые в 2018 году взяли ребенка из детдома со слабым здоровьем, не предполагая, что у него ВИЧ. О статусе сына приемные родители узнали от незнакомой женщины, которая непонятным образом оказалась в курсе результатов его анализов в больнице. Выяснилось, в детском доме он не проходил обязательное обследование на наличие вируса.

Позднее информация о здоровье мальчика распространилась по всему городу, где проживает 57 тысяч человек. Его отказались брать в школу, записывать на лечебную физкультуру и в детские кружки. С родителями перестали общаться некоторые знакомые. Семья думает продать дом и переехать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!