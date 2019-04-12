Отказавшаяся лечить ребенка с ВИЧ россиянка умерла от СПИДа

В иркутской больнице от спровоцированного ВИЧ заболевания скончалась женщина, которая полгода назад была лишена родительских прав на двух детей из-за отказа их лечить и обследовать. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного центра СПИД.

Причиной ее смерти стала «двухсторонняя тотальная пневмоцистная пневмония, осложнившаяся интоксикацией и тяжелой дыхательной недостаточностью». В больнице ВИЧ-диссидентка оказалась в начале текущего года практически в бессознательном состоянии.

Годом ранее женщину лишили родительских прав из-за уклонения от исполнения судебного решения о назначении принудительного обследования для ее маленькой дочери. Иск выдвинула больница в 2016 году после того, как тест доказал наличие у девочки антител и антигенов к ВИЧ, а также выявил полное совпадение генного материала вируса в организме дочери и матери и высокую вирусную нагрузку. Семилетний сын женщины оказался здоров. Тогда детей передали родственникам, которые занялись их лечением. Под действием препаратов антиретровирусной терапии девочка быстро набрала недостающий вес и стала реже болеть, отмечается в сообщении областного центра СПИД.

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Впервые от терапии женщина отказалась еще в 2015 году, будучи беременной вторым ребенком, а когда родила девочку — сбежала с ней из роддома. Медики утверждали, что женщина попала под влияние ВИЧ-диссидентов, которые отрицают существование вируса иммунодефицита и СПИДа как вызываемого им инфекционного заболевания.

В апреле 2018 года Министерство здравоохранения начало разработку законопроекта о запрете пропаганды ВИЧ-диссидентства. Инициатива ведомства была направлена на установление административной ответственности за распространение информации, содержащей призывы отказаться от профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Ожидалось, что за это россиян будут штрафовать на сумму до трех тысяч рублей, организации — до 50 тысяч, а иностранцев после штрафа выдворять из страны.

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