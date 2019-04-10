Россияне испугались заразиться ВИЧ через комаров и посуду

Каждый шестой россиянин уверен, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса Росстата, который проводился в 2018 году среди 15 тысяч семей во всех российских регионах.

По данным ведомства, 17 процентов опрошенных верят, что кровососущие насекомые переносят вирус иммунодефицита. Еще 20 процентов не знают, возможно такое или нет. 11 процентов респондентов сказали, что вирусом можно заразиться, если делить посуду и еду с человеком с ВИЧ. 14 процентов сомневались в ответе.

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Примерно половина россиян в курсе, что вирус может передаваться от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Каждый четвертый (27 процентов) думает, что грудное молоко женщины с ВИЧ безопасно. 28 процентов не осведомлены в этом вопросе. 17 процентов участников опроса не уверены, что презерватив может защитить от заражения.

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик РАН Вадим Покровский в разговоре с изданием отметил, что до сих пор население мало информировано о вирусе иммунодефицита. По его словам, это опасно для общества и ведет к дальнейшему распространению инфекции по стране. Он подчеркнул, что презерватив — это самый эффективный метод защиты от ВИЧ, а заразиться вирусом через комариные укусы, воду, еду, по воздуху и в быту нельзя.

По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу 2018 года насчитывалось более миллиона ВИЧ-инфицированных. Еще от 300 до 500 тысяч россиян не знают о своем статусе, указал Покровский. Наиболее пораженными вирусом регионами оказались Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Самарская и Оренбургская области.

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