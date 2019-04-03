Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион

В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре.

По данным издания, к концу 2018 года было зарегистрировано 1 007 369 инфицированных граждан с ВИЧ, исключая 318 870 умерших из-за иммунодефицита. На конец декабря вирус привел к смерти почти четверти (24 процента) от числа всех инфицированных. Основной причиной гибели среди людей с ВИЧ остается туберкулез, отмечается в исследовании.

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Наиболее пораженными вирусом регионами исследователи признали Кемеровскую, Иркутскую, Свердловскую, Самарскую и Оренбургскую области — в них на каждые 100 тысяч человек зарегистрировано от 1,3 до 1,8 тысячи ВИЧ-положительных.

Согласно исследованию, на диспансерном учете от общего числа людей с ВИЧ стояли 72 процента россиян (751,7 тысячи человек). Терапию получали 443 тысячи пациентов. Прервали лечение более 31,4 тысячи человек. Охват лечением в прошлом году составил 42,4 процента от всего числа нуждающихся в терапии.

К ноябрю прошлого года в стране проживало более 998 тысяч ВИЧ-положительных людей.

В 2018 году Россия стала лидером среди стран Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ. По данным доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из 160 тысяч новых случаев заражения вирусом 104 тысячи диагнозов получили россияне. По другим данным, в 2018 году в стране впервые за шесть лет сократилось число выявленных ВИЧ-заболеваний.

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