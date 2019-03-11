Россия
 
Последние новости
Путину доложили о предотвращении вывода миллиардов евро за рубеж
Инвалид пересек Атлантический океан и установил мировой рекорд
Шойгу похвалил разогнанных Сердюковым бюрократов
Четырехлетнюю девочку признали одной из самых умных детей мира
Россиянин рассказал о странных блокировках в интернете по приказу ФСБ
Стало известно о состоянии спасенной из московской квартиры девочки-маугли
Сергея Зверева вызвали в полицию за одиночный митинг на Красной площади
Россияне сняли себя на видео перед гибелью в авиакатастрофе
Латвия возвела забор с колючей проволокой на границе с Россией
Новости партнеров

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Перейти в «Мою Ленту»

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы по государственной статистике и региональных министерств здравоохранения России.

Коэффициент смертности ВИЧ-положительных в Кемеровской области составил 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона, в Иркутской области — 42,4 случая на 100 тысяч жителей (каждый третий или четвертый человек на сотню умерших), а в Свердловской области — 38,1 случая на 100 тысяч человек.

Отмечается, что умерших в этих регионах от заболевания оказалось больше, чем от убийств, отравления алкоголем, суицидов и аварий вместе взятых.

Как отмечает РБК, смертность от ВИЧ в стране за год выросла. Точное число умерших не подсчитано, но известно, что в 2017 году от ВИЧ умерли 20 тысяч человек — на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее. По словам заведующего отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, вирус выявлен лишь у половины носителей.

Список регионов с самым большим числом ВИЧ-положительных россиян (Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Новосибирская, Ленинградская, Челябинская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ) частично пересекаются с регионами, где в прошлом году изъяли максимальное количество опиумных наркотиков.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по итогам 2017 года Россия заняла первое место по темпу распространения ВИЧ. Согласно отчету, в 2017 году в Европе было зарегистрировано почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом, из который 104 тысячи пришлось на Россию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России сменилась тройка регионов-лидеров по смертности от ВИЧ
Россиян решили проверять на ВИЧ в офисах
Второй человек в мире избавился от ВИЧ
Названа самая главная проблема россиян
В России стали реже выявлять ВИЧ
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Задолбать и отбить желание брать ребенка»

В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
17:35Сегодня

Стало известно о состоянии спасенной из московской квартиры девочки-маугли

21:46 9 марта

Власти объяснили слова чиновника о ленивых учителях

16:07Сегодня

Обряд разбрасывания блинов в российском городе сняли на видео

Россия21:14 6 марта

«Все делалось на моих глазах — с нуля и в сжатый срок»

Он создал электронную очередь в детсады и верит во всесилие российских технологий
16:09Сегодня

Многодетная мать-живодерка поздравила женщин отрезанной головой собаки

13:24Сегодня

Кремль отказался отвечать сыну жертвы «Новичка»

14:06 9 марта

Россиянин поел масленичных блинов и умер

Россия14:20Сегодня

«Разрушать иллюзию компетентности»

Он знает, как и зачем вывести российского чиновника из зоны комфорта
13:51Сегодня

Сжигавшие верблюдов шаманы останутся безнаказанными

13:21Сегодня

В Кремле рассказали о поддержке свободного интернета

13:01Сегодня

Шойгу отчитался о перевооружении российской армии

Россия
«Задолбать и отбить желание брать ребенка»
В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
«Все делалось на моих глазах — с нуля и в сжатый срок»
Он создал электронную очередь в детсады и верит во всесилие российских технологий
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Стало известно о состоянии спасенной из московской квартиры девочки-маугли
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Обряд разбрасывания блинов в российском городе сняли на видео
Многодетная мать-живодерка поздравила женщин отрезанной головой собаки
Все материалы
Мир
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Найдены черные ящики рухнувшего в Африке самолета
Обвиненную в убийстве брата Ким Чен Ына отпустили на свободу
В Турции поведали о пересекшем грань разумного Вашингтоне
«Отец "Талибана"» жил по соседству с американской базой
«Расизм, нацисты и бандитский разгул»
 
Россия отказалась размещать ракеты в Европе раньше США
Все материалы
Бывший СССР
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Названы вероятные места для побега Порошенко
«Все равно где воевать, лишь бы против русских»
Украинские националисты хотели убивать россиян. Они готовились к этому в Абхазии и Чечне
Националисты устроили беспорядки на митинге Порошенко и заставили его сбежать
На Украине объяснили попадание в «заложники Кремля» в 1945 году
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
Дурные деньги
Марихуана поднимет экономику Европы. Она поможет развитию технологий и принесет миллиарды
Чужое колесо фортуны
Над отечественным вагоностроением нависла угроза
Американский газ оказался не нужен Европе
Двойная переплата за ЖКХ оказалась нормой для россиян
Tesla снова подорожает
Россиянам станет проще расплачиваться картами
Все материалы
Силовые структуры
«Нормальные люди не улыбаются во время секса»
Создатель первого российского порно — о лазейках в законе, обысках и смерти секс-индустрии
Царица воров
Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские подростки избежали тюрьмы за нападения на иностранцев в метро
Раскрыта тайна гибели авторитета Жданчика
Силовики нагрянули на московские рынки с рейдами
Казахский киллер 18 лет скрывался от Интерпола и попался в Москве
Все материалы
Наука и техника
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
Шойгу похвалил разогнанных Сердюковым бюрократов
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
Раскрыты главные причины преждевременного старения мозга
Главная загадка космоса получила неожиданное объяснение
Все материалы
Спорт
Хабиб Нурмагомедов и Али Абдель-АзизПреступления Аладдина
У менеджера Нурмагомедова скверный характер. А в его прошлом нашли ложь, ФБР и террористов
Хоккеист Панарин выступил против российских властей
Российских легкоатлетов вновь оставили без флага
Черчесов назвал состав сборной России на матчи отбора на Евро-2020
«Так меня сделали изгоем»
Он вывел сборную СССР на чемпионат мира, но решил бороться за правду и стал врагом народа
Снегопад помешал футболисту забить в пустые ворота
«Ювентус» предложил контракт Зидану
Все материалы
Культура
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Люсьен Фрейд «Девушка с белой собакой», 1950-1951 гг.Цветное месиво и разорванный рот
Эти художники увидели в человеческом теле искореженную войной плоть
«Фельдшеры не узнали ее»
Смерть принцессы Дианы глазами судмедэксперта
Фильм «Капитан Марвел» о самой сильной женщине показал рекордные сборы
Звезда «Игры престолов» вступилась за голых коллег
Российский мультфильм провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров
Скриптонит сорвал собственный концерт
Все материалы
Интернет и СМИ
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
PHOTO: SIPA PRESS/EAST NEWS (L-R)Stefano Gabbana, Carine Roitfeld (Vogue France), Christian Audigier and Eva Herzigova at the 51th birthday party of Christian Audigie at the VIP Room in Cannes. Cannes, FRANCE -21/05/2009/0905221610Королева порношика
Хрупкая женщина с русскими корнями ворвалась в мир моды и перевернула его
Раскрыта стратегия российских троллей на следующих выборах президента США
Отстраненный за домогательства главред «Медузы» снова возглавил редакцию
В еще не родившемся ребенке разглядели владыку ситхов
Рассказ девушки о «правильном» равноправии полов разъярил мужчин
Все материалы
Ценности
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Март-объект
Как потратиться на женский праздник и не пожалеть об этом
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Определена лучшая машина для России
Сергея Зверева вызвали в полицию за одиночный митинг на Красной площади
Британские покупатели заставили продавцов избавиться от одежды с русским матом
Легендарный бренд перестанет выпускать модную одежду
Все материалы
Путешествия
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Российский самолет экстренно посадили из-за записки о бомбе
Россияне сняли себя на видео перед гибелью в авиакатастрофе
Пассажир опоздал на рейс и избежал гибели на разбившемся «Боинге»
Десятки пассажиров пострадали из-за мощной турбулентности
Все материалы
Из жизни
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»
Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
Пенсионер разработал систему беспроигрышных ставок и был изгнан букмекерами
Крысу застукали за воровством бриллиантов
Женщина приехала в больницу с жалобами на камни в почках и родила
Забывчивый американец едва не лишился джекпота в сотни миллионов долларов
Все материалы
Agera, подвинься!
На какие ухищрения пойдет Koenigsegg Jesko, чтобы превзойти своего предшественника
Женева-2019: экзотика
Все странное и удивительное с Женевского автосалона
Женева-2019: концепт-кары
Машины из будущего на женевском автосалоне
Женева-2019: суперкары
Самые быстрые и громкие (в прямом смысле слова) новинки самого важного автосалона года
Названы самые угоняемые автомобили России
Стали известны российские цены на обновленный Hyundai Elantra
Toyota отправит на Луну собственный луноход
Все материалы
Дом
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Деловые такие
Жилье в дорогих новостройках резко подешевело. И это еще не конец
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
Названы лучшие города России для заработка на жилье
Назван комфортный для обслуживания ипотеки заработок
Российского актера обманом лишили квартиры и выставили на улицу
России пообещали большой строительный провал
Все материалы