Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы по государственной статистике и региональных министерств здравоохранения России.

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Коэффициент смертности ВИЧ-положительных в Кемеровской области составил 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона, в Иркутской области — 42,4 случая на 100 тысяч жителей (каждый третий или четвертый человек на сотню умерших), а в Свердловской области — 38,1 случая на 100 тысяч человек.

Отмечается, что умерших в этих регионах от заболевания оказалось больше, чем от убийств, отравления алкоголем, суицидов и аварий вместе взятых.

Как отмечает РБК, смертность от ВИЧ в стране за год выросла. Точное число умерших не подсчитано, но известно, что в 2017 году от ВИЧ умерли 20 тысяч человек — на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее. По словам заведующего отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, вирус выявлен лишь у половины носителей.

Список регионов с самым большим числом ВИЧ-положительных россиян (Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Новосибирская, Ленинградская, Челябинская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ) частично пересекаются с регионами, где в прошлом году изъяли максимальное количество опиумных наркотиков.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по итогам 2017 года Россия заняла первое место по темпу распространения ВИЧ. Согласно отчету, в 2017 году в Европе было зарегистрировано почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом, из который 104 тысячи пришлось на Россию.

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