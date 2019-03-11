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Россиян решили проверять на ВИЧ в офисах

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В Минтруде предложили тестировать россиян на ВИЧ-инфекции на рабочем месте. По мнению экспертов, вирус наиболее распространен среди работающего населения старше 30 лет, сообщают «Известия».

По данным издания, к концу 2019 года ведомство представит ряд методических рекомендаций для работодателей с описанием тестирования на ВИЧ. Особое внимание в них будет отведено профилактическим беседам.

Новый формат тестирования на ВИЧ уже опробовали в РЖД, «Иркутской нефтяной компании» и на других предприятиях.

Обследования будут проводиться конфиденциально и на добровольной основе. Несмотря на это, по словам руководителя программ благотворительного фонда «Шаги» Кирилла Барского, сотрудники вряд ли захотят проходить тестирование. Он заявил, что большинство россиян считают себя здоровыми и не видят необходимости в обследованиях.

По словам руководителя федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, около 4 процентов мужчин и 2,5 процента женщин в возрасте от 30 до 40 лет заражены ВИЧ. Эта возрастная группа редко обращается в поликлиники, поэтому им необходимо проходить тестирование в офисе.

В феврале Роспотребнадзор объявил, что в 2018 году в стране впервые за шесть лет сократилось число выявленных ВИЧ-инфекций. Официально было зарегистрировано 86,5 тысяч пациентов с таким диагнозом, что на 2,1 тысячи меньше, чем годом ранее.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по итогам 2017 года Россия заняла первое место по темпу распространения ВИЧ. Согласно отчету, в 2017 году в Европе было зарегистрировано почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом, из который 104 тысячи пришлось на Россию. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сочла эти данные недостоверными.

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Редакция ищет врачей и медицинских работников. В последнее время все чаще говорят о том, что силовики открыли на них охоту. В Следственном комитете даже создано специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно преступлениями в медицине. Поэтому мы ищем врачей, которые сталкивались с правоохранительными органами и могут рассказать нам об этом опыте.
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