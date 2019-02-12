ВИЧ-положительным россиянам ограничили поставку лекарств

ВИЧ-положительным петербуржцам ограничили выдачу препаратов антиретровирусной терапии (АРВ) в отделениях хронических вирусных инфекций районных поликлиник города. Об этом сообщается на странице организации «Пациентский контроль» в Facebook.
Согласно опубликованному в соцсети распоряжению директора петербургского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Дениса Гусева, пациентам Центра СПИДа предписывается выдавать лекарства на месяц вместо положенных трех.
По данным «Пациентского контроля», причиной такого ограничения стали задержки с федеральными поставками препаратов, которые могут возобновиться не раньше апреля или мая. По информации общественников, аналогичная ситуация сложилась в Севастополе.
Ранее стало известно о прекращении выдачи АРВ-препаратов 6 295 петербуржцам, наблюдавшимся в больницах города.