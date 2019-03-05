Второй человек в мире избавился от ВИЧ

Ученые из Великобритании провели пересадку стволовых клеток мужчине, известному как «лондонский пациент» и зараженному ВИЧ, в результате чего больной избавился от смертельно опасной инфекции — в его организме вирусы больше не обнаруживаются. Об этом сообщает издание Science.

Мужчину изначально лечили от прогрессирующей лимфомы, которая свойственна для зараженных ВИЧ. Врачи провели трансплантацию гемопоэтических (кроветворных) стволовых клеток от донора, который имел мутацию в гене, кодирующем белок адгезии CCR5. Это соединение находится на поверхности белых кровяных телец — Т-клеток — и связывается со специфическими молекулами, посылая сигналы внутрь клетки. Мутации в CCR5 предотвращает прикрепление к мембране ВИЧ, делая невозможным проникновение вируса в тельца.

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Пациент также прошел режим кондиционирования, предназначенный для уничтожения злокачественных клеток костного мозга. После того как пересаженные клетки заместили клетки, уязвимые к ВИЧ, больной перестал принимать антиретровирусные препараты. По словам специалистов, ВИЧ у мужчины не обнаруживается уже в течение 18 месяцев. Результаты анализов показали, что его белые кровяные тельца стали неуязвимыми к вирусу, и это указывает на то, что стволовые клетки прижились.

Ряд исследователей пока предпочитают говорить о длительной ремиссии, а не о полном излечении. Однако если ВИЧ не будет обнаруживаться в течение нескольких лет, то «лондонский пациент» станет вторым человеком в истории, полностью вылечившимся от вируса через трансплантацию стволовых клеток. Первым был Тимоти Рэй Браун (Timothy Ray Brown), или «берлинский пациент», который прошел процедуру в 2007 году для лечения лейкемии.

Осторожность ученых объясняется тем, что метод не сработал для множества других ВИЧ-инфицированных со злокачественными заболеваниями крови. У некоторых наблюдался рецидив инфекции, другие умерли от рака. Однако в ряде случаев у донорских клеток отсутствовали мутации в CCR5, что позволяло вирусу увеличить свою численность после режима кондиционирования, в ходе которого уничтожались клеточные резервуары ВИЧ. Кроме того, пересаженные клетки сами по себе провоцировали иммунную атаку на ткани реципиента, что также временно уничтожало вирусы. Таким образом, именно мутантные стволовые клетки могут быть условием полного излечения от ВИЧ.

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