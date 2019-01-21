Китай признал незаконным выращивание близнецов-мутантов

Китайские власти обвинили генетика Хэ Цзянькуй (He Jiankui), заявившего о создании первых генетически модифицированных близнецов, в проведении незаконного эксперимента и сообщили, что ученый и его коллеги будут наказаны в соответствии с законом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Следователи, занимающиеся делом генетика, рассказали журналистам, что Цзянькуй собрал проектную группу, в которую вошли иностранные лица. По их словам, входящие в нее специалисты намеренно избегали надзора со стороны контролирующих органов и использовали сомнительную технологию для редактирования генов эмбрионов человека с целью получения потомства, что официально запрещено в стране.

Издание отмечает, что Цзянькуй подделал положительные отзывы этических комиссий и провел эксперимент, в котором участвовали восемь пар, желающих завести детей. Рожденные в результате близнецы будут находиться под наблюдением врачей. Решение китайского правительства о признании работы генетика незаконной было поддержано мировым научным сообществом.

В конце ноября 2018 года Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых в мире генетически модифицированных девочек-близнецов. Ученый внес мутации в гены человеческих эмбрионов в рамках лечения бесплодия у семи бездетных пар, однако ему удалось добиться только одной беременности. В результате родившиеся дети несут ДНК, которая способствует развитию устойчивости против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Работу осудили как коллеги ученого, так и государство. Южный научно-технологический университет (Шеньчжэнь), где трудится Цзянькуй, на следующий день после объявления результатов исследования выпустил официальное заявление, в котором сообщалось, что руководство было не в курсе работы ученого, ушедшего в феврале в неоплачиваемый отпуск. Также его обвинили в нанесении ущерба международной репутации Китая в области генетических исследований. Правительство страны потребовало остановить эксперимент.

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