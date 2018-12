Создавшего детей-мутантов ученого взяли под стражу

Фото: He Jiankui / Reuters

Китайский ученый Хэ Цзянькуй (He Jiankui), заявивший о создании первых генетически модифицированных близнецов и пропавший после этого, находится под охраной. В настоящий момент он проживает в гостевом доме, принадлежащем Южному научно-технологическому университету, где он работал. Об этом сообщает The New York Times.

Исследователя заметили в среду. Он прогуливался по одному из балконов, огороженных металлической сеткой, и разговаривал с женщиной, вероятно, женой. Очевидцы также сообщают о четырех неизвестных в штатском, которые стояли снаружи гостевого номера, где находился Цзянькуй. Остается неясным, к какому ведомству — полиции, университету или другой организации — они относятся. Представители органов правопорядка и образовательного учреждения не отвечают на запросы.

По словам сотрудников Цзянькуя, исследователю разрешено пользоваться электронной почтой и телефоном. Он не сообщает коллегам о своем местонахождении, хотя и говорит, что находится в безопасности.

В конце ноября Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых в мире генетически модифицированных девочек-близнецов. Ученый внес мутации в гены человеческих эмбрионов в рамках лечения бесплодия у семи бездетных пар, однако пока ему удалось добиться только одной беременности. В результате родившиеся дети несут ДНК, которая способствует развитию устойчивости против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Работу осудили как коллеги ученого, так и государство. Южный научно-технологический университет (Шеньчжэнь), где трудится Цзянькуй, на следующий день после объявления результатов исследования выпустил официальное заявление, в котором сообщалось, что руководство не было в курсе работы ученого, ушедшего в феврале в неоплачиваемый отпуск. Также его обвинили в нанесении ущерба международной репутации Китая в области генетических исследований, и правительство страны потребовало остановить эксперимент.

