Создавший детей-мутантов ученый исчез

Китайский ученый Хэ Цзянькуй (He Jiankui), заявивший о создании первых генетически модифицированных близнецов, неожиданно исчез. Об этом пишет Futurism.

Отмечается, что в последний раз его видели на конференции в Гонконге в среду, 28 ноября. При этом, по информации SCMP, в сети появились слухи, что президент Южного научно-технологического университета заставил его на выходных вернуться в Шэньчжэнь и теперь его держат под домашним арестом. Однако комментировать эту информацию в университете не стали, и реальное местонахождение ученого остается неизвестным.

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В конце ноября Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых в мире генетически модифицированных девочек-близнецов. Ученый внес мутации в гены человеческих эмбрионов в рамках лечения бесплодия у семи бездетных пар, однако пока ему удалось добиться только одной беременности. В результате родившиеся дети несут ДНК, которая способствует развитию устойчивости против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Родители девочек не раскрыли своих имен и место жительства. Ученый, в свою очередь, пока не привел никаких доказательств своих слов.

Работу осудили как коллеги ученого, так и государство. Южный научно-технологический университет (Шеньчжэнь), где трудится Цзянькуй, на следующий день после объявления результатов исследования выпустил официальное заявление, в котором сообщалось, что руководство не было в курсе работы ученого, ушедшего в феврале в неоплачиваемый отпуск. Также его обвинили в нанесении ущерба международной репутации Китая в области генетических исследований, и правительство страны потребовало остановить эксперимент.

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