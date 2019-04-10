Россияне взяли из детдома ребенка с ВИЧ и стали изгоями

Семья из города Искитим Новосибирской области взяла ребенка с ВИЧ из детского дома, после чего столкнулась с дискриминацией. Об этом со ссылкой на мать мальчика пишет «Тайга.инфо».

По ее словам, о том, что ребенок — ВИЧ-положительный, от работников районной больницы узнал посторонний человек, и теперь об этом в Искитиме с населением 57 тысяч человек «знает уже каждая собака».

По словам женщины, когда она пришла договариваться о приеме ребенка в школу, ей сказали, что мальчика не возьмут, а на вопрос почему, ответили «Ты что не понимаешь?» Кроме того, ему отказали в курсе лечебной физкультуры. По мнению приемной матери, ребенка все боятся.

Сперва они с мужем думали отказаться от ребенка, но делать этого не стали. После этого с ними перестали общаться даже некоторые знакомые. Теперь семья думает о переезде.

«Я хочу, чтобы он жил нормальной жизнью. Чтобы он мог пойти в парк, где его никто не знает, и диагноз никто не знает. Чтобы он просто был счастлив», — рассказала она.

Ранее в среду, 10 апреля, стало известно, что каждый шестой россиянин уверен в том, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду. В опросе Росстата приняли участие 15 тысяч человек.

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