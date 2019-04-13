У каждой пятой осужденной россиянки диагностировали ВИЧ

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) назвали количество ВИЧ-инфицированных среди российских осужденных. Данные озвучили в субботу, 13 апреля, после Всероссийского совещания руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы (УИС), передает ТАСС.

Как отметили во ФСИН, к началу 2019 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы находились 61,4 тысячи осужденных с ВИЧ, то есть примерно семь процентов от всех инфицированных в России. Каждый год через учреждения ФСИН, с учетом вновь поступивших и освободившихся, проходит более 10 процентов официально учтенных ВИЧ-положительных россиян.

Диагноз ВИЧ поставлен каждому десятому осужденном мужчине и каждой пятой женщине. У 11 процентов больных диагноз был впервые выявлен при поступлении в СИЗО или колонию.

ФСИН совместно с Минздравом проводит работу по противодействию распространения болезни. 52 процента ВИЧ-инфицированных в местах лишения свободы получают антиретровирусную терапию, как правило, это люди, которые относятся к группе повышенного риска.

Ранее стало известно, что к концу декабря 2018 года количество россиян с диагнозом ВИЧ превысило миллион человек. Россия стала лидером среди стран Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ.

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