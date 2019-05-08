Названо число не знающих о своем положительном статусе ВИЧ россиян

В России четверть ВИЧ-положительных жителей (25 процентов) не знают о своем статусе. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что первым шагом к лечению ВИЧ является ранняя диагностика. «Своевременная антиретровирусная терапия позволяет контролировать распространение вируса и остановить эпидемию ВИЧ», — говорится в сообщении.

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С 13 по 17 мая Роспотребнадзор проведет акцию СТОПВИЧ/СПИД, в рамках которой будет организована Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики заболевания. Позвонивших на линию россиян проконсультируют специалисты-эпидемиологи ведомства. Линия будет работать круглосуточно.

По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу 2018 года насчитывалось более миллиона ВИЧ-положительных. Еще от 300 до 500 тысяч россиян не знают о своем статусе, указал руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик РАН Вадим Покровский. Наиболее пораженными вирусом регионами оказались Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Самарская и Оренбургская области.

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