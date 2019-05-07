Россиянам станет проще получить инвалидность

В России упростят процедуру освидетельствования инвалидности. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает REGNUM.

По его словам, после подписания соответствующего постановления сократятся сроки получения инвалидности.

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Также начнется постепенный переход на электронную документацию, чтобы люди с ограниченными возможностями могли не «ходить по инстанциям» и «собирать какие-то дополнительные бумаги». Медведев отметил, что со временем оформить документы об инвалидности можно будет через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Госдуме в первом чтении принят законопроект, разрешающий россиянам с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей, брать их под опеку и в патронатные семьи. Закон позволит отступить от нормы Семейного кодекса, который запрещает усыновление людям с заболеваниями, определенными в постановлении правительства. В частности, туда входят заболевания и травмы, приведшие к инвалидности первой группы, туберкулез, онкологические заболевания III и IV стадий, ВИЧ и гепатит С.

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