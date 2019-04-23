Забивших инвалида до смерти российских подростков посадили

Березовский городской суд приговорил четверых подростков к срокам от 8,5 до 9,9 лет лишения свободы за убийство инвалида с особой жестокостью из хулиганства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Один из четверых осужденных уже отбывает наказание в воспитательной колонии за ранее совершенное преступление.

Девочка 2004 года рождения, которой на момент совершения преступления было 13 лет, не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. Она снимала на телефон убийство. В отношении нее приняты меры по временной изоляции.

Следствием и судом установлено, что вечером 9 августа 2018 года компания пьяных подростков избила 20-летнего молодого человека, который погиб на месте происшествия от полученных травм.

Потерпевшего звали Дмитрий Рудаков, у него была группа инвалидности. Из-за проблем с речью он мало общался с людьми.

Его тело было обнаружено 10 августа возле гаражей. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Подростки хорошо знали погибшего. Вечером 9 августа они встретили его возле магазина и предложили пойти за гаражи, чтобы выпить пива. Там школьники заставили инвалида раздеться и принялись избивать его. Позже снимавшая издевательства на телефон 13-летняя девочка написала подруге о том, что они убили человека, как она выразилась, «наркомана».

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