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Обвиняемые в смерти инвалида подростки пытались сбежать

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Суд арестовал до 20 октября 14-летнего подростка, обвиняемого в смерти 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, передает Znak.com.

Арестованный ученик школы №9 в городе Березовский Свердловской области — один из четырех несовершеннолетних, задержанных по уголовному делу. Заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку обвиняемый — несовершеннолетний, но из зала были слышны плач и вскрики матери одного из подростков: «Мой убил или не убил? Почему его должны сажать?», отмечает издание.

Следствие настаивало на аресте школьника, считая, что мать не может обеспечить должный контроль за сыном, так как он вышел из-под контроля родителей. Кроме того, по данным силовиков, подросток с еще одним обвиняемым пытался скрыться от следствия. Адвокат мальчика Николай Филев заявил о своем несогласии с арестом. Вопрос о том, признал ли его подзащитный вину, он оставил без комментария.

Вопрос об аресте второго фигуранта дела — 14-летнего И. отложен до 23 августа, поскольку суд запросил по делу дополнительные характеристики. Ходатайство об избрании меры пресечения третьего из подростков — еще одного 14-летнего школьника — суд рассмотрит 22 августа.

Самая младшая — 13-летняя девочка П. — остается пока под подпиской о невыезде. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о помещении ее в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, поскольку она еще не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.

Всем четверым подросткам предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Тело Рудакова было обнаружено 10 августа возле гаражей. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала черепно-мозговая травма. Следственный комитет заявлял о намерении переквалифицировать дело на более тяжкую статью «Убийство».

Подростки хорошо знали погибшего Дмитрия. Вечером 9 августа они встретили его возле магазина и предложили пойти за гаражи, чтобы выпить пива. Там школьники заставили инвалида раздеться и принялись избивать его. Позже снимавшая издевательства на телефон 13-летняя девушка написала подруге о том, что они убили человека, как она выразилась, «наркомана». У погибшего были проблемы с речью.

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