Жители Урала собрались на сход после жестокого убийства парня с инвалидностью

Жители города Березовский (Свердловская область), где 9 августа был убит молодой человек с инвалидностью, собираются провести митинг, чтобы обратить на преступление особое внимание, сообщает 66.ru.

По данным издания, свое участие подтвердили 500 человек. Активисты намерены собрать подписи, чтобы получить разрешение администрации города на проведении акции в пятницу, 24 августа. На сайте change.org они создали петиция с требованием наказать преступников, которую подписали более двух тысяч человек.

Отмечается, что 20-летний парень с инвалидностью имел дефекты речи, и поэтому мало общался со сверстниками. В день убийства четверо подростков 14-16 лет позвали его погулять. Сначала они попросили молодого человека купить им сигарет, затем завели в гаражи, раздели, оплевали, жестоко избили и бросили. Происходящее снимала на камеру мобильного телефона 13-летняя девушка.

Тело молодого человека обнаружили 10 августа. Установлено, что его смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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