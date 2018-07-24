Российские полицейские избили инвалида-колясочника за рацию

В Братске инвалид-колясочник Максим Безденежных помедлил вернуть полицейским потерянную ими рацию и получил от них два удара по голове. Об этом сам пострадавший рассказал «Сибирь.Реалии».

«Девушка, стоявшая у подъезда, нашла рацию... положили ко мне в коляску... если что — передал бы ее полицейским, — пояснил Максим. — Позже приехали люди в форме... Начали искать что-то, я спросил: "Что потеряли?" Они молчат, зашли в подъезд. Оттуда вылетели и ко мне, окружили, подняли коляску, достали у меня рацию».

После этой находки человек с майорскими звездами на погонах, по словам пострадавшего, ударил его два раза по голове. Затем наряд уехал.

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Безденежных написал на полицейских заявление в Следственный комитет. Медики зафиксировали у него гематомы. А через несколько дней ему позвонил участковый и пригрозил уголовным делом за оскорбление сотрудников ОВД, если тот не отступится.

В иркутском областном управлении СКР подтвердили проведение доследственной проверки по данному факту, передает «Тайга.инфо».

Инцидент произошел в ночь на 1 июля. Стражи порядка, предположительно, потеряли рацию возле подъезда, когда приехали на вызов соседей Безденежных.

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