Назван оптимальный срок ипотечного кредита

Возвращать ипотечный кредит россиянам стоит в течение трех-пяти лет. Об этом сообщает издание «Федерал Пресс» со ссылкой на экономиста, проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова.

Срок возврата ипотеки, превышающий пять лет, означает для заемщика более высокие риски просрочек и невыплаты из-за периодических кризисов в экономике.

«Растягивать ответственность перед банком (...) у нас опасно. Мы знаем много примеров, когда экономика рушилась, и люди теряли работу и доходы. А система у нас безжалостная — сразу же начинает изымать инвестиции», — отметил Сафонов.

Исключением из этого правила могут стать льготные категории заемщиков, к которым государство относится более мягко, уточнил экономист.

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По мнению Сафонова, ипотека в России остается рабочим инструментом решения жилищного вопроса. Как подчеркнул эксперт, при наличии возможности одновременно снимать жилье и копить на квартиру, не прибегая к кредитам, предпочесть стоит именно этот вариант.

«Я бы рекомендовал приобрести небольшое жилье как переходное накопление. Например, накопил и купил "однушку". Потом накопил еще — поменял на "двушку"», — добавил экономист.

Ранее эксперты «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (НАПКА) собрали статистику по взятым россиянами ипотечным кредитам и выяснили, что средний размер ежемесячного платежа по ипотеке в стране составляет 16-17 тысяч рублей.

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