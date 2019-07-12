Назван оптимальный срок ипотечного кредита

Возвращать ипотечный кредит россиянам стоит в течение трех-пяти лет. Об этом сообщает издание «Федерал Пресс» со ссылкой на экономиста, проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова.
Срок возврата ипотеки, превышающий пять лет, означает для заемщика более высокие риски просрочек и невыплаты из-за периодических кризисов в экономике.
«Растягивать ответственность перед банком (...) у нас опасно. Мы знаем много примеров, когда экономика рушилась, и люди теряли работу и доходы. А система у нас безжалостная — сразу же начинает изымать инвестиции», — отметил Сафонов.
Исключением из этого правила могут стать льготные категории заемщиков, к которым государство относится более мягко, уточнил экономист.
По мнению Сафонова, ипотека в России остается рабочим инструментом решения жилищного вопроса. Как подчеркнул эксперт, при наличии возможности одновременно снимать жилье и копить на квартиру, не прибегая к кредитам, предпочесть стоит именно этот вариант.
«Я бы рекомендовал приобрести небольшое жилье как переходное накопление. Например, накопил и купил "однушку". Потом накопил еще — поменял на "двушку"», — добавил экономист.
Ранее эксперты «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (НАПКА) собрали статистику по взятым россиянами ипотечным кредитам и выяснили, что средний размер ежемесячного платежа по ипотеке в стране составляет 16-17 тысяч рублей.