Молодая семья состарилась в очереди на жилье

Семья Коньшиных из Перми, вставшая в очередь на жилье по госпрограмме «Молодая семья», была исключена из программы спустя 11 лет. Об этом сообщает региональный телеканал «Рифей Пермь».

Постановка на учет состоялась в 2008 году. Тогда семья претендовала на субсидию в размере 35 процентов стоимости приобретаемого жилья.

За время ожидания очереди на субсидию у Коньшиных родился второй ребенок. Пара самостоятельно приобрела квартиру в ипотеку, рассчитывая со временем получить положенную очередникам социальную выплату.

«Мы стояли [в очереди на эту субсидию] 10 лет, время прошло (...) По 35 лет когда исполнилось, мы написали новое заявление на десятипроцентную выплату, там мы стояли года три еще», — рассказала телеканалу Татьяна Коньшина.

В марте 2019-го супругов исключили из списка очередников. По информации телеканала, в качестве причины такого решения чиновники сначала назвали тот факт, что семья обеспечена жильем достаточной площади. Затем указали на то, что сын Коньшиных за время ожидания достиг совершеннолетия.

В попытке добиться получения субсидии супруги обратились сначала в суд, а затем к губернатору региона. После этого Коньшиным пообещали вновь поставить их в очередь в срок до 15 августа 2019 года.

Это не первый случай выбывания участников программы «Молодая семья» из очереди из-за достижения членами семей предельного возраста. В 2018 году, например, такой случай произошел с семьей Слепцовых из Волгограда.

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