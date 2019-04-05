Российские чиновники поселили семью из девяти человек в «однушку»

Семья Кобозевых из Петрозаводска обратилась в суд, чтобы оспорить решение города о предоставлении им однокомнатной квартиры для переезда из аварийного дома. Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит».

Переселенцы не согласны жить в выделенной им квартире, отмечая, что семья из девяти человек не может разместиться в «однушке». По словам Елены Кобозевой, в квартире, предоставленной для переселения семьи, вынуждены размещаться сама женщина с четырьмя разнополыми детьми, ее родители и брат со своей дочерью.

Площадь квартиры, которая выделена Кобозевым, составляет 53,9 квадратного метра, жилая площадь — 37,9 метра. При этом, как говорит Елена Кобозева, по документам квартира значится двухкомнатной: помещение кухни записано как отдельная комната, а кухонный уголок, обозначенный «кухня-ниша», расположен в жилой зоне.

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На сайте застройщика, отмечает издание, квартиры аналогичной планировки обозначены как однокомнатные.

При этом городская администрация отказывается выделить семье другую квартиру, аргументируя свою позицию тем, что по закону семья должна получить жилье той же площади, что и занимала в аварийном доме.

По информации «Петрозаводск говорит», Елена Кобозева с детьми временно проживает с детьми в другом регионе, в частном доме знакомых. Семья намерена продолжить отстаивать свою позицию в судах.

Это далеко не первый резонансный случай с участниками государственных программ, недовольных своей жилищной ситуацией. Так, в 2018 году семья Слепцовых из Волгограда выразила возмущение тем фактом, что их вычеркнули из жилищной очереди, в которой на момент постановки они были 615. Причиной исключения стало то, что, простояв в очереди несколько лет, супруги перестали подходить под определение молодой семьи по возрасту.

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