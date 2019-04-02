Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом

Семья Перчиковых из деревни Томсино Псковской области, которая жаловалась на травлю со стороны односельчан после обращения за помощью к президенту Владимиру Путину, купила частный дом. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает ТАСС.

Перчиковы не стали покидать Псковскую область, как планировали ранее, но переехали из Себежского в Великолукский район. «Дом в собственности на две доли: одна доля моя, другая — дочки, здесь земля неплохая, места не самые плохие», — рассказала информагентству глава семьи, Елена Перчикова, уточнив, что дом куплен с помощью беспроцентной ссуды на 330 тысяч рублей, которую женщина получила в благотворительном фонде.

Перчикова добавила, что намерена в ближайшее время решить вопрос с трудоустройством. «С переездом нам помог Никита Чаплин из Московской областной думы (первый заместитель председателя Мособлдумы, курирует, в частности, вопросы имущественных отношений, землепользования, строительства и жилищно-коммунального хозяйства — прим. «Ленты.ру»). Он поручил своим помощникам помочь, люди взяли пятиметровый прицеп и нас возили. Они нам перевозили вещи, скотину и подарили еще холодильник, потому что его не было», — рассказала женщина.

В конце 2018 года 12-летняя дочь Елены Перчиковой Таисия без ведома взрослых отправила письмо российскому президенту Владимиру Путину. В письме девочка пожаловалась президенту на то, что ее матери приходится тяжело работать в две смены, получая зарплату 5600 рублей. Таисия Перчикова попросила Путина помочь с покупкой мини-трактора, чтобы «маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств».

После того как история с письмом получила общественный резонанс, Елена Перчикова сообщила о травле со стороны коллег, из-за которой ей пришлось уйти с работы. Затем в СМИ просочилась информация и о травле 12-летней Таисии Перчиковой. Губернатор Псковской области дал поручение создать специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации.

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