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Кремль поручил по-человечески разобраться в ситуации с затравленной школьницей

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Дмитрий Песков

Власти Псковской области и представители Следственного комитета разбираются в ситуации вокруг семьи 12-летней школьницы Таси Перчиковой, обратившейся с просьбой к президенту Владимиру Путину о покупке мини-трактора. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, нельзя освещать ситуацию поверхностно и «давать какую-то информацию, не проверяя тех или иных событий», необходимо «уйти от примитивистских подходов в освещении».

«Здесь действительно нужно по-человечески разобраться в ситуации, но на месте. Мы здесь, в Москве, оперируя какими-то отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь. Тем более это никак не прерогатива Кремля и администрации президента», — подчеркнул Песков.

Ранее 18 марта Следственный комитет назвал фейком информацию об угрозах в адрес семьи Перчиковых. Губернатор Псковской области поручил создать комиссию, которая разберется в ситуации.

16 марта издание «Медуза» рассказало, что жители псковской деревни Томсино затравили Тасю и ее маму Елену Перчикову, которая работает санитаркой в больнице. Девочка написала письмо Путину в декабре. После того как ее историю напечатали в СМИ, россияне стали присылать семье деньги, одежду и канцтовары. Это вызвало ненависть односельчан, которые посчитали ребенка выскочкой. Тасю стали оскорблять, обвиняли в воровстве, ей пришлось уйти из школы. Затем в интернете с ней познакомился мальчик и попросил прислать обнаженные фото, полученный снимок был опубликован в местных пабликах. Елена считает, что переписку с дочкой вели ее одноклассницы, которых научили их родители. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о распространении детской порнографии.

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